Niedziela 20 kwietnia 2025 Huawei szykuje nowy, 6nm układ do trenowania AI

Autor: Wedelek | źródło: DigiTimes | 22:40 Jak już wiecie aktualnie oferowane przez Huawei systemy serwerowe AI CloudMatrix 384 zbudowane na bazie procesorów z rodziny Ascend może i są wydajniejsze od rozwiązań GB200 NVL72 od Nvidii, ale za to zużywają znacznie więcej mocy. Aby zniwelować tę różnicę producent przygotuje nową i wersję z flagowym modelem Ascend 920C na czele produkowanym z wykorzystaniem litografii 6nm od SMIC. Według DigiTimes, każdy z układów 920C ma zapewniać wydajność w obliczeniach BF16 przekraczającą 900 TeraFLOPSów.



Do tego dzięki zastosowaniu pamięci HBM3 będzie możliwe osiągnięcie przepustowości podsystemu pamięci rzędu 4 000 GB/s. Dla porównania aktualnie produkowany Ascend 910C oferuje 780 TeraFLOPS mocy i przepustowość pamięci 3 200 GB/s.



Nowy chip ma budowę modułową (składa się z osobnych chipletów) oraz wspiera PCI-Express 5.0, a Huawei szacuje, że wydajność trenowania modeli AI na Ascend 920C wzrośnie o 30–40% względem poprzednika. Huawei nie podał jeszcze dokładnej daty premiery Ascend 920C, ale według źródeł DigiTimes masowa produkcja ruszy w drugiej połowie 2025 roku. Paradoksalnie chińczykom mocno pomagają amerykańskie sankcje, które zwiększają portfolio klientów zainteresowanych nowym chipem.





