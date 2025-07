Środa 2 lipca 2025 E Ink - technologia, która tworzy przyszłość czytania

E Ink, czyli elektroniczny tusz, jest wykorzystywany w wyświetlaczach elektronicznych, które naśladują wygląd tradycyjnego tuszu na papierze. Jest to technologia bi-stabilna, co oznacza, że nie wymaga energii do utrzymania obrazu na ekranie. Pobiera ją dopiero przy zmianie strony oraz podczas połączenia z Wi-Fi. E Ink jest najczęściej stosowany w czytnikach e-booków, co przekłada się również na bardzo długie, tygodniowe trwanie baterii. Dodatkowo, dzięki temu, że wyświetlacze E Ink nie emitują światła, są mniej męczące dla oczu, a ich obraz jest czytelny nawet w silnym świetle słonecznym. PocketBook Verse Lite, który omawialiśmy niedawno, również korzysta z tej zaawansowanej technologii.



Historia nowoczesności



Wyświetlacze z elektronicznym tuszem są dziełem firmy E Ink Corporation. Jest ona pionierem i liderem w dziedzinie tej technologii, która jest szeroko stosowana w czytnikach e-booków, zegarkach i różnego rodzaju wyświetlaczach elektronicznych. Firma została założona w 1997 roku i ma swoją siedzibę w Billerica w stanie Massachusetts w USA. Od momentu powstania E Ink skupia się na innowacjach i rozwijaniu swojego przełomowego rozwiązania,



Technologia E Ink Carta została wprowadzona na rynek w 2013 roku. Była to znacząca innowacja w świecie elektronicznego tuszu, ponieważ zapewniła wyższy kontrast i szybsze odświeżanie strony w porównaniu do poprzednich generacji technologii E Ink. Od tego wydarzenia wyświetlacze wykorzystujące technologię E Ink Carta stały się standardem w branży czytników e-booków.



Komfort liczony w pikselach



Wyświetlacz E Ink Carta z 212 ppi (punktów na cal), który jest zastosowany w modelu PocketBook Verse Lite, to jedna z generacji technologii E Ink. Gwarantuje ostrą i czystą jakość obrazu, zbliżoną do jakości tradycyjnej książki. Tekst dla przeciętnego użytkownika jest komfortowy w odbiorze, a obrazy wyraźne, co sprawia, że czytanie na takim wyświetlaczu to czysta przyjemność.







Dodatkowo wyświetlacz E Ink Carta z 212 ppi oferuje wysoki kontrast i szeroki kąt widzenia. Oznacza to, że tekst jest czytelny nawet przy silnym świetle słonecznym i można go czytać z różnych kątów bez obawy o zniekształcenia czy zanikanie obrazu. Dzięki temu lekturą można się cieszyć niezależnie od warunków panujących wokół.







Niezaprzeczalne korzyści



Należy zdecydowanie podkreślić, że zalet technologii E Ink jest wiele. Przede wszystkim znacznie zmniejsza ona obciążenie dla oczu w porównaniu do tradycyjnych wyświetlaczy LCD czy OLED. Dzieje się tak, ponieważ wyświetlacze E Ink nie emitują światła - zamiast tego odbijają światło otoczenia, podobnie jak zwykły papier. Komfort ten wynika również ze stabilności obrazu. Nie jest on stale odświeżany (przez co występują mikroskopijne drgania, pozornie niewidoczne, ale odczuwalne dla mięśni oka) a przez dłuższy czas nieruchomy, aż do czasu zmiany strony.



Ponadto wyświetlacze E Ink są znacznie bardziej energooszczędne od ekranów LCD czy OLED. Technologia stosowana w czytnikach nie wymaga energii do utrzymania obrazu na ekranie, urządzenia z E Ink mają znacznie dłuższy czas pracy na baterii. Dla porównania, tablet czy smartfon może działać na baterii od kilku do kilkunastu godzin, podczas gdy czytnik e-booków z E Ink może działać na jednym ładowaniu nawet kilka tygodni. Jest to szczególnie istotne dla osób, które czytają na urządzeniach mobilnych i nie chcą ciągle martwić się o ładowanie baterii.



Perspektywy na przyszłość



Technologia E Ink, pomimo swojego wieku, wciąż rozwija się i ewoluuje, dostarczając czytelnikom coraz lepszych doświadczeń. W przyszłości możemy spodziewać się wyświetlaczy E Ink z jeszcze lepszym kontrastem i szybszą reakcją na zmiany strony. Istnieje również możliwość rozwijania kolorowych wyświetlaczy E Ink, które mogłyby przyciągnąć nowe grupy użytkowników, takie jak komiksów czy magazynów.



Jednocześnie technologia E Ink stawia czoła wyzwaniom, takim jak rosnąca popularność tabletów i smartfonów z wyświetlaczami LCD i OLED. Czy jednak te technologie zdołają przeważyć zalety E Ink, takie jak oszczędność energii, komfort dla oczu i czytelność na słońcu?



Są to pytania, na które będziemy szukać odpowiedzi w najbliższych latach. Jedno jest pewne - technologia E Ink ma wielki potencjał i jesteśmy ciekawi, jak rozwinie się z biegiem czasu.





O firmie PocketBook

PocketBook jest jednym z największych światowych producentów wysokiej jakości czytników książek elektronicznych z ekranami wykonanymi w technologii E Ink (zwaną też papierem elektronicznym).

Firma powstała w 2007 roku i ma swoją siedzibę w Lugano w Szwajcarii. Do chwili obecnej sprzedano w 40 krajach ponad 6 milionów produktów PocketBook. Dzięki połączeniu sprzętu, unikalnego oprogramowania oraz ergonomicznego wzornictwa czytniki e-booków PocketBook pozycjonują się w segmencie „premium” tego rynku.





