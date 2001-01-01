Czwartek 21 sierpnia 2025 Przegląd powerbanka Baseus Bipow 2 Pro 20000mAh 22.5W z cyfrowym wyświetlaczem i wbudowanym kablem USB-C

Autor: Adam | 13:19 Powerbank Baseus EnerFill FC51 Bipow 2 Pro o pojemności 20000 mAh i mocy 22,5 W to urządzenie łączące dużą pojemność, szybkie ładowanie oraz praktyczne funkcje, takie jak wbudowany kabel USB-C i cyfrowy wyświetlacz. W artykule przyjrzymy się szczegółowo jego specyfikacji, wydajności oraz jakości wykonania.



Specyfikacja techniczna



Pojemność: 20000 mAh (2 ogniwa po 10000 mAh)

Moc wyjściowa: 22,5 W

Porty wyjściowe: 1x USB-A, 2x USB-C

Port wejściowy: USB-C

Wbudowany kabel: USB-C (pleciony, 24,7 cm)

Cyfrowy wyświetlacz: Tak

Wymiary: 122 x 69 x 32 mm

Waga: 356 g

Kolor: Czarny (lub biały)

Ceba: około 85zł







Design i jakość wykonania



Powerbank Baseus Bipow 2 Pro ma nowoczesny, minimalistyczny design, który wpisuje się w estetykę współczesnych urządzeń mobilnych. Obudowa została wykonana z wysokiej jakości materiałów, co zapewnia trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Wbudowany pleciony kabel USB-C o długości około 25 cm jest elastyczny, odporny na przetarcia i zginanie, co zwiększa jego trwałość. Jest bardziej giętki niż gumowy kabel użyty w modelu Baseus Bipow 2. Zobaczmy teraz jak prezentuje się Baseus Bipow 2 Pro także w porównaniu do Baseus Bipow 2.





























Cyfrowy wyświetlacz



Jednym z wyróżniających się elementów tego powerbanku jest cyfrowy wyświetlacz, który precyzyjnie pokazuje poziom naładowania w procentach. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad stanem baterii, co jest szczególnie przydatne podczas podróży lub długotrwałego użytkowania urządzeń mobilnych. W porównaniu do modelu Baseus Bipow 2 w wersji białej, wyświetlacz w Bipow 2 Pro jest bardziej czytelny, zwłaszcza w pełnym świetle słonecznym.



Wydajność ładowania



Powerbank Baseus Bipow 2 Pro oferuje moc wyjściową do 22,5 W, co pozwala na szybkie ładowanie większości nowoczesnych smartfonów. Dzięki trzem portom wyjściowym (1x USB-A, 2x USB-C) możliwe jest jednoczesne ładowanie trzech urządzeń, choć szybkie ładowanie działa tylko przy jednym podłączonym urządzeniu – kolejne ładują się standardową prędkością. Obsługuje technologię dwukierunkowego ładowania, co oznacza, że może być ładowany zarówno przez port USB-C, jak i przez wbudowany kabel USB-C.



Na przykład, smartfona z baterią 5000 mAh można naładować trzy razy do pełna, przy czym czas ładowania jednego smartfona wynosi około 2 godziny.



Podsumowanie



Powerbank Baseus Bipow 2 Pro 20000 mAh 22,5 W z cyfrowym wyświetlaczem i wbudowanym kablem USB-C to solidne i funkcjonalne urządzenie. Pozwala na szybkie ładowanie jednego urządzenia lub standardowe ładowanie trzech jednocześnie. Kabel jest giętki i dobrze układa się w różnych pozycjach, wydaje się trwały i odporny na uszkodzenia.



Urządzenie spełnia normy linii lotniczych, co pozwala na bezpieczne zabranie go na pokład samolotu. Jest dość masywne, ale kompaktowe w wymiarach, więc nie przytłacza w bagażu. Obecnie dostępne jest w cenie około 85 zł.

