Piątek 24 stycznia 2020 Świetne wyniki finansowe Intela za 4. kwartał i cały 2019 rok

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 06:15 Intel poinformował o bardzo dobrych wynikach finansowych uzyskanych w ostatnim kwartale oraz całym 2019 roku. Z udostępnionych danych dowiadujemy się, że przychód w czwartym kwartale 2019 roku wyniósł 20,2 miliarda dolarów, zysk operacyjny 6,8 miliarda dolarów, a zysk netto 6,7 mld dolarów. Dla porównania we wcześniejszym kwartale było to kolejno: 19,2 mld USD (przychód), 6,4 mld USD (zysk operacyjny) i 6,0 mld USD (zysk netto) a w 4. kwartale 2018 roku odpowiednio: 18,7 mld USD (przychód), 6,2 mld USD (zysk operacyjny) i 5,2 mld USD (strata netto). W całym 2019 roku przychód Intela wyniósł rekordowe 72 miliardy dolarów.



Było to 2 procent więcej niż w 2018 roku, kiedy przychód wyniósł 70,8 mld dolarów. Jednocześnie spadła jednak średnia marża brutto, z 61,7 procent w 2018 roku do 58,6 procent w 2019 roku, co wpłynęło na spadek zysku operacyjnego - z 23,3 mld USD do 22,0 mld USD. Zysk netto wyniósł 21 mld dolarów i był praktycznie taki sam jak w 2018 roku.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.