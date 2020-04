Poniedziałek 6 kwietnia 2020 Uwaga na poprawkę KB4541335! Skutecznie psuje Windowsa 10

Autor: Wedelek | źródło: SlashGear | 18:40 Dwa tygodnie temu pisaliśmy na łamach TPC o decyzji w sprawie wstrzymania publikacji aktualizacji z nowymi funkcjami dla Windows 10 aż do końca pandemii wirusa COVID 19. Microsoft zdecydował, że mniejsza ilość dostępnych pracowników w branży IT może nie być wystarczająca by poradzić sobie z ewentualnymi problemami, jakie mogą ze sobą nieść nowe poprawki. Równocześnie ogłoszono też nową politykę publikacji sterowników w Windows Update. Niestety wszystkie te zmiany mają dopiero wejść w życie, a do tego czasu niestety nadal musimy borykać się z problemami jakie mogą ze sobą przynieść aktualizacje Windows 10.



A że jest się czego obawiać Microsoft udowodnił niedawno, umieszczając na swoich serwerach opcjonalną poprawkę KB4541335. W teorii miała ona poprawić szereg błędów, ale jak wynika z raportów napływających od użytkowników biada temu, kto ją u siebie zainstalował. Wśród zgłaszanych problemów często pojawiają się informacje o problemach z rozruchem, a nawet ekranach krytycznego błędu Windowsa (BSOD). Ci, którym system uruchamia się normalnie też nie zawsze mają powody do radości, bo w wielu przypadkach błędy w kodzie przekładają się na ogromne spadki wydajności.



Słowem nie należy pod żadnym pozorem pobierać i instalować aktualizacji KB4541335.



