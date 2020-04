Środa 29 kwietnia 2020 Mobilne CPU Tiger Lake-U z zegarem do 4,7 GHz

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 07:12 Intel od prawie roku oferuje swoje pierwsze 10nm procoesory, w postaci laptopowych CPU Ice Lake-U. Procesory mają 4 rdzenie x86 z architekturą Sunny Cove oraz zintegrowany układ graficzny 11. generacji z 64 jednostkami wykonawczymi. Pomimo dość wysokiego wskaźnika TDP, bolączką tych CPU jest niskie taktowanie - np. w 15W modelu i7-1065G7 taktowanie bazowe wynosi 1,3 GHz, a taktowanie Turbo to 3,9 GHz. Niewiele lepiej wypadają wersje o wskaźniku TDP 28W, które mogą przyspieszać do 4,1 GHz. Wygląda na to, że problemy z taktowaniem zostały znacznie poprawione w kolejnych 10nm procesorach.



Świadczy o tym specyfikacja procesora Core i7-1185G7 z nadchodzącej serii Tiger Lake-U, który przy wskaźniku TDP wynoszącym 15W ma częstotliwość Turbo ustawioną na 4,7 GHz, czyli o 20 procent (0,8 GHz) więcej aniżeli w Core i7-1065G7 z dotychczasowej serii Ice Lake-U.



Wygląda więc na to, że proces litograficzny 10nm+ od Intela faktycznie został ulepszony na tyle, aby uzyskiwać częstotliwości taktowania prawie zbliożone do dotychczasowej wielokrotnie ulepszanej 14nm litografii.



Przypomnijmy, że procesory Tiger Lake-U otrzymają rdzenie Wilow Cove, czyli trochę ulepszone rdzenie Sunny Cove, oraz zintegrowany układ graficzny 12 generacji (Xe) zawierający do 96 jednostek. Procesory będą mieć zintegrowany kontroler pamięci LPDDR5 oraz magistrali PCI-Express 4.0. Premiera tych chipów ma nastąpić w połowie tego roku. Więcej na ich temat pisaliśmy tutaj i tutaj



