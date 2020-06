Piątek 26 czerwca 2020 Core i5-L16G7 z serii "Lakefield" rozczarowuje swoją wydajnością

Autor: Zbyszek | źródło: NotebookCheck | 18:32 (1) W sieci pojawiły się pierwsze testy przenośnego notebooka Samsung Galaxy Book S, wyposażonego w procesor Intel Core i5-L16G7 z serii Lakefield. Jesto to 10nm układ zawierający jeden wydajny rdzeń SunnyCove i cztery energooszczędne rdzenie Tremont, a więcej o jego budowie można przeczytać tutaj i tutaj. Jak się okazuje, procesor rozczarowuje swoją wydajnością, czego jednym z powodów jest m.in niskie taktowanie CPU, które poza nastawieniem na energooszczędność (TDP 7W) może wynikać z faktu, że pomiędzy warstwą z rdzeniami x86 a systemem chłodzenia znajduje się dodatkowa warstwa krzemowa zawierająca 8GB zintegrowanej pamięci LPDDR4X, utrudniająca odbiór ciepła.



Jak się okazuje, Core i5-L16G7 uzyskuje w Cinebench R20 wynik wielowątkowy na poziomie 479 punktów, czyli niższy niż na przykład mobilny Pentium 5405U (2 rdzenie Skylake, 4 wątki)



W teście jednowątkowym Cinebench R20 wynik wynosi 182 punkty, co plasuje Core i5-L16G7 pomiędzy Pentium 5405U a Celeronem N4020 z serii Gemini Lake, zawierającym rdzenie Goldmont Plus, czyli starszą wersje rdzeni Tremont o niższym wskaźniku IPC. Innymi słowy, moc rdzenia Sunny Cove nie jest w ogóle widoczna.





Także w 3DMarku wyniki uzyskiwane przez Core i5-L16G7 nie są porażające - a zintegrowany IGP z 64 jednostkami wykonawczymi 11 generacji nie jest w stanie konkurować z UHD Graphics 620 z procesorów Skylake (24 jednostki wykonawcze). Ponownie winne tutaj może być niskie taktowanie IGP, które wynosi do 500 MHz.







K O M E N T A R Z E

Jakie ładne logo 25x20 na końcu ;-D (autor: Kenjiro | data: 26/06/20 | godz.: 19:45 )

Bardzo pasuje ;-)



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.