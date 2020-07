Czwartek 16 lipca 2020 Intel ma ważną informację, którą ogłosi 2 września

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 17:46 (10) Intel zamieścił na swoich kontach w serwisach społecznościowych grafikę, informującą o tym, że ma on jakąś ważną informację, która zostanie ogłoszona 2 września. Według źródeł do jakich dotarł The Verge, tego dnia ma mieć miejsce oficjalna premiera mobilnych procesorów 11 generacji (Tiger Lake-U), a także prezentacja desktopowych procesorów 11 generacji (Rocket Lake-S). Pierwsze z nich wykorzystają architekturę x86 Willov Cove i układ graficzny Intel Iris Xe, a drugie otrzymają rdzenie Cypress Cove, czyli Willow Cove przeniesione do 14nm litografii.



Warto dodać, że nowe mobilne procesory Tiger Lake-U bardzo dobrze wypadają w pierwszych nieoficjalnych testach. Dzięki taktowaniu do 4,7 GHz zapewniają wyraźnie wyższą wydajnosć jednowątkową od dotychczasowych procesorów Ice Lake-U, a zintegrowany układ graficzny jest nawet ponad dwukrotnie bardziej wydajny.











Obstawiamy? (autor: APC-74 | data: 16/07/20 | godz.: 18:24 )

- ogłoszą upadłość

- odgrzewany 7x kotlet (CPU w 14+++++++nm)





Mi cos podobnego przyszlo na mysl (autor: Wyrzym | data: 16/07/20 | godz.: 18:30 )

ale nie tak radykalnie jak upadlosc, jakies ciecia, zmiana profilu firmy na produkcje gumiakow, itp ;]



przechodzą na 13 nm? (autor: rarek | data: 16/07/20 | godz.: 19:54 )

przechodzą na 13 nm?



nie na 13 ale na 13+ ! (autor: faf | data: 16/07/20 | godz.: 20:44 )

chwalenie się wydajnością jednowątkową prY zegarze o 1GHz większą niż konkurencja.... ale osiągnięcie fiu fiu - przy czym lapek na którym zacznie chodzić jakiś proces antywirusowy w tle czy coś nagle ten proces dowala 100% na jednym core - taktowanie zamiast energooszczędne skacze na max - wentyl dmucha, lap gorący a bateria mówi bye bye po 2h pracy - no łewelacja panowie



niech zrobią testy na 3,6Ghz to zaraz wyjdzie że jakoś nie ma przyrostu.



miałem Q9600 4 rdzenie pokręcony na 3,6GHz - jednowątkowo spokojnie doganiał i7 6700 - problem tylko w tym że np Youtube w FullHD zaczynał klatkować a obciązenie CPU było ponad 50-70%



no ale walnie się 5GHz+ TDP 165W na wiatrakach - no panie będzie git majonez :)



w przypadku i3/i5/i7 (autor: faf | data: 16/07/20 | godz.: 20:45 )

mówienie o gneracjach albo o architekturze to nieco przesada

no chyba że mówimy o podstawce :DD



ja już wiem (autor: GULIwer | data: 16/07/20 | godz.: 21:02 )

do każdego procka lodówka (pod newsem mam reklamę Neonetu z Samsungiem no frost)



Nowe luki w procesorach odkryte i tylko ostatnia generacja jakoś niewrażliwa... (autor: anon1984 | data: 16/07/20 | godz.: 21:45 )

Nowe luki w procesorach odkryte i tylko ostatnia generacja jakoś niewrażliwa, mimo że to ta sama architektura z dopisanym plusem ....



Ale tak na poważnie to... (autor: Duke Nukem PL | data: 16/07/20 | godz.: 22:38 )

https://www.youtube.com/...v=PuNOdgsjAuU&t=200

No chyba że nie, to się mylę ;P



co Wam ten Intel za krzywdę zrobił? (autor: Qjanusz | data: 16/07/20 | godz.: 22:55 )

trochę się firma zakisiła, ale teraz chyba wychodzą z kontratakiem i tylko się z tego cieszyć.



osobiście czekam na Tiger Lake-U, bo konstrukcja zapowiada się kozacko.



nowy proc = nowy socket (autor: faf | data: 17/07/20 | godz.: 00:23 )

kupujesz sobie zestaw a za rok dwa - nowszy proc musi miec nową podstawkę bo 1 nózka mniej lub więcej - to sztuczne wymuszenie zmiany płyty



