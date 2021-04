Poniedziałek 29 marca 2021 TMSC do końca roku zwiększy ceny nawet o 25 procent

Autor: Zbyszek | źródło: DigiTimes | 19:35 (23) Wygląda na to, że czasy taniej elektroniki konsumenckiej, procesorów i kart graficznych na naszych oczach odchodzą do przeszłości. Globalna epidemia spowodowała wzrost zapotrzebowania na m.in. laptopy, na co nakłada się kolejna fala popularności wydobywania kryptowalut przy pomocy GPU, która pochłania z rynku już nie tylko kart graficzne, ale tez konsole i laptopy dla graczy. W efekcie pełne ręce pracy mają producenci układów scalonych na zamówienie tacy jak m.in. TSMC i Samsung. Szczególnie trudna sytuacja jest w firmie TSMC, która pracując z pełną wydajnością nie jest w stanie obsłużyć wszystkich napływających zamówień.



Sytuacja ma już swoje przełożenie na ceny: przypomnijmy że kilka miesięcy temu TSMC zakończyło program zniżek dla swoich największych klientów, w ramach którego otrzymywali oni rabaty do 3% za zamawianie w TSMC dużych ilości chipów. Dodatkowo producent rozpoczął sprzedaż nadwyżek mocy produkcyjnych na specjalnych licytacjach z zasadą "kto da więcej".



Firma planuje też od 2022 roku budowę kilku giga fabryk na terenie USA aby docelowo zwiększyć swoją wydajność o 100 procent, i zwyczajnie potrzebuje dodatkowych środków na taką inwestycję.



W efekcie tajwańskie media już końcem ubiegłego roku prognozowały, że ceny produkcji wafli w fabrykach TSMC wzrosną do końca 2021 roku nawet do 15 procent. Ma to być oczywiście efekt zwiększania marży przez producenta, i wyższych stawek za dostawę chipów wpisywanych do kolejnych umów z odbiorcami TSMC.



Teraz Tajwańskie media podają, że wzrost cen w TSMC będzie większy i do końca 2021 roku sięgnie nawet 25 procent.



Wszystko dlatego, że pracownicy TSMC od kilku miesięcy mieli masowo pracować w nadgodzinach, i nie otrzymywali za nie należnego dodatku do pensji, lub dodatkowy czas nie był rejestrowany w systemach pomiaru czasu pracy. Sprawą zainteresował się lokalny inspektor pracy, i TMSC została zmuszana do uszanowania zasad związanych z pracą w nadgodzinach. Wiąże się to z wypłatą dodatkowych należności od koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników, co stanowi kolejny koszt, jaki TSMC zamierza przerzucić na swoich klientów.







Intel (autor: Conan Barbarian | data: 29/03/21 | godz.: 19:47 )

Spokojnie, Intel już się reorganizuje i przygotowuje do natarcia. Jeszcze przyjdzie czas, że TSMC będzie ciąć koszta o 25% a nadgodziny będą standardem. Teraz sodówka im do łepetynek bije, gdyż chwilowo mają pewne sukcesy.

Intel jest jak Microsoft, NIEZNISZCZALNY, do tego ma największy potencjał technologiczny i największe doświadczenie w branży, ma też najlepszych inżynierów.



W 2006 roku... (autor: Shark20 | data: 29/03/21 | godz.: 20:02 )

Nomia jest jak Microsoft, NIEZNISZCZALNA, do tego ma największy potencjał technologiczny i największe doświadczenie w branży, ma też najlepszych inżynierów



W 2006 roku... (autor: Shark20 | data: 29/03/21 | godz.: 20:03 )

Nokia jest jak Microsoft, NIEZNISZCZALNA, do tego ma największy potencjał technologiczny i największe doświadczenie w branży, ma też najlepszych



@03 (autor: Conan Barbarian | data: 29/03/21 | godz.: 20:07 )

same kłamstwa albo bajki



wszystko idzie zgodnie z planem (autor: Mario2k | data: 29/03/21 | godz.: 20:17 )

Do 2022 roku ściągną z nas co najmniej 25-30 % naszych oszczędności , taki RTX 4080 będzie kosztował na starcie 2k euro i nikt nie piśnie że drogo



1>> (autor: Mario1978 | data: 29/03/21 | godz.: 21:16 )

Intel i najlepsi inżynierowie? Najlepsi to oni są może na zachodzie bo są to między innymi Żydzi ale niestety lata świetności mają za sobą. Teraz to Chiny rządzą a Samsung czy kilka innych firm z Korei Południowej czekają aż okowy splątany przez USA po prostu pękną gdy Chiny zaczną jeszcze bardziej dominować. Wtedy Samsunga i całej reszty już nic nie będzie trzymało za łeb tylko będzie robił swoje czyli to co potrafi najlepiej.



Mario1978 (autor: SlawioG | data: 29/03/21 | godz.: 21:54 )

Chińczycy są lata za tajwanem i zachodnimi korpo w temacie chipów. Obecnie ich najlepsze CPU x86 nie są w stanie konkurować nawet z low-endem low-endów na rynku konsumenckim. Podobnie sprawa ma się z ARM i Risc. Ale próbują gonić - i dla nas konsumentów dobrze. Im więcej realnej konkurencji tym taniej.



@04 (autor: Shark20 | data: 29/03/21 | godz.: 22:20 )

Conan, jeśli 03 to same kłamstwa lub bajki, to w 01 też napisałeś kłamstwa lub bajki



@08 (autor: Conan Barbarian | data: 29/03/21 | godz.: 22:23 )

@01 to FAKTY



Aha (autor: pwil2 | data: 29/03/21 | godz.: 23:16 )

Czyli firma ma obroty na 150%, zatrudnia ludzi na 150%, ale musi mieć 200% przychodu by zapłacić pracownikom 150%. Logiczne...



Shark20 (autor: PCCPU | data: 29/03/21 | godz.: 23:19 )

NOKIA zawsze korzystała z tych samych komponentów co reszta dużej ilościowo konkurencji.



Intel & Nokia (autor: pwil2 | data: 29/03/21 | godz.: 23:25 )

To dwie firmy, które osiadły na laurach. Co więcej Intel już dwukrotnie.



ale intel (autor: pawel1207 | data: 30/03/21 | godz.: 00:14 )

ma monopol na x86 :D dlatego na tym polu jest niezniszczalny /..:D nokia nie maila monopolu ani na osa ani na hardware patenty ktore miala sprzedala intel ma sporo patentow z jak i rozwiazan z innych dziedzin a dzial cpu to tylko czesc intela i to nie najwazniejsza a nokia stala w miejscu nawet jesli intelowe 14nm stoi w miejscu to nieznaczy ze reszta tez lezy i kwiczy zreszta 14 nm procesory rywalizuja z 7nm amd od tsmc :D czyli nie jest z nimi tak wcale zle to czego potrzbuja to nowego procesu na miare swoich 14 nm puzniej wystarczy ze beda procki szybsze o 3% od tych z amd sponsorin paru youtuberow i gawiedz kupi nawet po wyzszych cenach. akurat nokia zatrzyamal sie w miejscu a gwozdziem do trumy byl jej zakup przez microsoft i karzdy wiedzial ze jak ms kupil nokie to tylko kwestia czasu jak zdechnie .. wieszczenie smierci intela jest tak samo madre jak wieszczenie smierci amd fakty sa takie ze te firmy bez siebie maja problem maja wspolne poletko o nazwie x86 ktore coraz bardziej jest podgyzane przez arma i chcac nie chcac musza ze soba wspolpracowac co robia zreszta od lat ..:D



Nokia (autor: ziemowit | data: 30/03/21 | godz.: 08:56 )

nie wiem o czym mówicie, Nokia zatrudnia 150.000 i radzi sobie całkiem nieźle. A że nie ma działu od produkcji smartphone...



O czym jest ta dyskusja? (autor: Gakudini | data: 30/03/21 | godz.: 11:00 )

TSMC podnosi ceny, bo jest zapchane pod kurek i nie wyrabia z produkcją. Klient końcowy ma karty graficzne o 300% droższe, bo jest ich za mało na rynku. Uzdrowieniem tej sytuacji mogło by być zwiększenie produkcji. Ale to wymaga rozbudowy fabryk. Jeśli TSMC zarobi 25% więcej to szybciej zwiększy swoje zdolności produkcyjne. Jak dla mnie brzmi to dosyć sensownie. Aktualnie nie mają nic z tych 300% ceny karty graficznej. Lepiej, żeby ta kasa trafiła do producentów, niż handlarzy. A to, że te ceny już takie zostaną... cóż jeśli klienci będą w stanie tyle płacić...



ale bzdury (autor: komisarz | data: 30/03/21 | godz.: 13:03 )

"Wszystko dlatego, że pracownicy TSMC od kilku miesięcy mieli masowo pracować w nadgodzinach," biedna firma notujaca rekordowe zyski nie miala na wyplate za nadgodziny...



ziemowit (autor: pawel1207 | data: 30/03/21 | godz.: 13:48 )

"nokia " masz racja ale nokia to obecnie hmd Global z noki jako firmy nokia zostal tylko brand ktory jest pp o proostu naklejka przylepiana na poszegolne noname chinczyki i owszem HMD notuje przyrost .. niemniej z nokii zostala tylko nazwa ...



Nokia (autor: ziemowit | data: 30/03/21 | godz.: 14:28 )

Nokia proszę Ciebie robi soft dla operatorów GSM i to takich grubych po co najmniej kilkadziesiąt mln. abonentów: Indie, USA.

Tam pracuje 100tys.+ programistów. HMD - to nie o tym mówię.



@18. (autor: Mariosti | data: 30/03/21 | godz.: 15:29 )

Przede wszystkim tworzy i produkuje ogromną liczbę wariantów i wersji stacji bazowych dużych i małych od 2g do 5g microwave, kompleksowe rozwiązania do budowy sieci telekomunikacyjnych, cloudy telekomunikacyjne, sprzęt do sieci optycznych, soft do zarządzania sieciami itd. Za zeszły rok sprzedała jakieś 16% wartości światowego rynku urządzeń telekomunikacyjnych i zarazem jest to jedna z 3 największych na świecie firm tego typu.



HMD to niezależna firma która ma licencję na markę Nokia, od tej właśnie dużej firmy od sprzętu telekomunikacyjnego.





ziemowit (autor: pawel1207 | data: 30/03/21 | godz.: 17:41 )

nie pros soft robi hmd Global ktory z nokia ze ma tyle wspolnego ze jest w posiadanu ich patentow i prawa do marki z czego korzysta .:D



@pawel1207 (autor: ziemowit | data: 30/03/21 | godz.: 23:32 )

ech...

HMD tworzy telefony pod nazwą NOKIA na podstawie umowy licencyjnej. Za licencję do używania marki NOKIA płaci firmie NOKIA.



NOKIA w dalszym ciągu to gigant w dziedzinie telekomunikacji, przejęła Lucenta i Alcatela, w samej Polsce zatrudnia w działach R&D - sprawdź sobie ile tysięcy osób.



ziemowit (autor: pawel1207 | data: 31/03/21 | godz.: 01:25 )

po wgryzienu sie w temat to faktycznie masz 100% racje moj blad przyznaje sie bez bicia .. wyglada na to ze nokia faktycznie jakos sobie radzi ..





@pawel1207 (autor: ziemowit | data: 31/03/21 | godz.: 08:44 )

Dzięki :)



