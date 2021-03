Poniedziałek 29 marca 2021 TMSC do końca roku zwiększy ceny nawet o 25 procent

Autor: Zbyszek | źródło: DigiTimes | 19:35 (5) Wygląda na to, że czasy taniej elektroniki konsumenckiej, procesorów i kart graficznych na naszych oczach odchodzą do przeszłości. Globalna epidemia spowodowała wzrost zapotrzebowania na m.in. laptopy, na co nakłada się kolejna fala popularności wydobywania kryptowalut przy pomocy GPU, która pochłania z rynku już nie tylko kart graficzne, ale tez konsole i laptopy dla graczy. W efekcie pełne ręce pracy mają producenci układów scalonych na zamówienie tacy jak m.in. TSMC i Samsung. Szczególnie trudna sytuacja jest w firmie TSMC, która pracując z pełną wydajnością nie jest w stanie obsłużyć wszystkich napływających zamówień.



Sytuacja ma już swoje przełożenie na ceny: przypomnijmy że kilka miesięcy temu TSMC zakończyło program zniżek dla swoich największych klientów, w ramach którego otrzymywali oni rabaty do 3% za zamawianie w TSMC dużych ilości chipów. Dodatkowo producent rozpoczął sprzedaż nadwyżek mocy produkcyjnych na specjalnych licytacjach z zasadą "kto da więcej".



Firma planuje też od 2022 roku budowę kilku giga fabryk na terenie USA aby docelowo zwiększyć swoją wydajność o 100 procent, i zwyczajnie potrzebuje dodatkowych środków na taką inwestycję.



W efekcie tajwańskie media już końcem ubiegłego roku prognozowały, że ceny produkcji wafli w fabrykach TSMC wzrosną do końca 2021 roku nawet do 15 procent. Ma to być oczywiście efekt zwiększania marży przez producenta, i wyższych stawek za dostawę chipów wpisywanych do kolejnych umów z odbiorcami TSMC.



Teraz Tajwańskie media podają, że wzrost cen w TSMC będzie większy i do końca 2021 roku sięgnie nawet 25 procent.



Wszystko dlatego, że pracownicy TSMC od kilku miesięcy mieli masowo pracować w nadgodzinach, i nie otrzymywali za nie należnego dodatku do pensji, lub dodatkowy czas nie był rejestrowany w systemach pomiaru czasu pracy. Sprawą zainteresował się lokalny inspektor pracy, i TMSC została zmuszana do uszanowania zasad związanych z pracą w nadgodzinach. Wiąże się to z wypłatą dodatkowych należności od koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników, co stanowi kolejny koszt, jaki TSMC zamierza przerzucić na swoich klientów.







Intel (autor: Conan Barbarian | data: 29/03/21 | godz.: 19:47 )

Spokojnie, Intel już się reorganizuje i przygotowuje do natarcia. Jeszcze przyjdzie czas, że TSMC będzie ciąć koszta o 25% a nadgodziny będą standardem. Teraz sodówka im do łepetynek bije, gdyż chwilowo mają pewne sukcesy.

Intel jest jak Microsoft, NIEZNISZCZALNY, do tego ma największy potencjał technologiczny i największe doświadczenie w branży, ma też najlepszych inżynierów.



W 2006 roku... (autor: Shark20 | data: 29/03/21 | godz.: 20:02 )

Nomia jest jak Microsoft, NIEZNISZCZALNA, do tego ma największy potencjał technologiczny i największe doświadczenie w branży, ma też najlepszych inżynierów



W 2006 roku... (autor: Shark20 | data: 29/03/21 | godz.: 20:03 )

Nokia jest jak Microsoft, NIEZNISZCZALNA, do tego ma największy potencjał technologiczny i największe doświadczenie w branży, ma też najlepszych



@03 (autor: Conan Barbarian | data: 29/03/21 | godz.: 20:07 )

same kłamstwa albo bajki



wszystko idzie zgodnie z planem (autor: Mario2k | data: 29/03/21 | godz.: 20:17 )

Do 2022 roku ściągną z nas co najmniej 25-30 % naszych oszczędności , taki RTX 4080 będzie kosztował na starcie 2k euro i nikt nie piśnie że drogo



