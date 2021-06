Czwartek 17 czerwca 2021 Harmonogram premier procesorów Intela i AMD z DDR5

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:15 PJ z Unikos Hardware opublikował w sieci nieoficjalny harmonogram premier nowych procesorów od AMD i Intela, który został później okraszony grafikami prezentującymi spód procesorów Raphael i Alder Lake-S. Jego zdaniem pod koniec roku do klientów trafią pierwsze płyty główne z chipsetami Z690, a na początku 2022 roku dołączą do nich tańsze wersje w postaci B660 i B610. W rok później, a konkretnie w trzecim kwartale 2022 roku na scenę wkroczą układy z serii Raptor Lake i dedykowane dla nich płyty z serii Z790. Zarówno seria 600 jak i 700 ma być łączona z tym samym gniazdem w postaci LGA1700.



W tzw. międzyczasie AMD ma wprowadzić do oferty nową podstawkę AM5 łączoną z chipsetami X670 i dedykowaną procesorom Raphael. Ich premiera ma mieć miejsce w drugim kwartale 2022 roku i wg. przecieków będą to układy bazujące na architekturze Zen 4. Zaplanowane na końcówkę bieżącego roku układy mają z kolei bazować na architekturze Zen3+ z V-Cache i łączyć się z podstawką AM4.



Ponieważ procesory dla podstawki AM5 jak i LGA 1700 mają być pierwszymi, w których zostanie zaimplementowana obsługa pamięci RAM typu DDR5, więc oznacza to, że Intel będzie na tym polu pierwszy. Obie podstawki łączy jeszcze jedna kwestia. Obie mają być podstawkami typu LGA (Land Grid Array), co w przypadku Chipzilli jest normą, a u AMD stanowi nowość.







