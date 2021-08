Środa 25 sierpnia 2021 Intel Arc: karty graficzne Intela będą przyjazne dla overclokerów

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 19:54 Intel zdradził kolejne szczegóły na temat przygotowanych przez siebie kart graficznych dla graczy o nazwie Intel Arc. Przypomnijmy, że wcześniej zapowiedziano że trafią one do sprzedaży w 1. kwartale 2022 roku, i zaoferują pełną obsługę DirectX 12 Ultimate, sprzętowe jednostki wspomagające obliczenia związane ze śledzeniem promieni (Ray Tracing) oraz autorskie rozwiązanie Intel XeSS konkurencyjne dla techniki Nvidia DLSS. Teraz Intel podał, że karty Arc będą przyjazne dla overclokerów - możliwośći ich podkręcania i modyfikowania parametrów pracy będą obdlokowane.



Dodatkowo Intel przygotuje w swoich sterownikach odpowienie narzędzia ułatwiające zwiększane wydajności kart ponad ustawienia fabryczne. Wygląda na to, że krzemowy gigant dość dokładnie przygotowuje się do konkurowania z Nvidia i AMD.



Więcej o kartach graficznych Intela pisaliśmy tutaj i tutaj



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.