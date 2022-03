Środa 9 marca 2022 Luka Spectre V2 obejmuje procesory Core 12. generacji i ARM

Autor: Zbyszek | źródło: Phoronix | 23:22 (1) Na początku 2018 bardzo gorącym tematem w branży IT były luki Meltdown i spectre, dotyczące głównie procesorów firmy Intel i pozwalające na sprowokowanie CPU z serii Core do określonych zachowań prowadzących do wycieku danych. Luki polegały głównie na odczytaniu chronionej pamięci kernela przez zwykłą aplikację, lub nieuprawnionym dostępie do danych w pamięci podręcznej procesora. W ciągu następnych kilkunastu miesięcy odnaleziono w CPU Intela kilkanaście innych wariantów Spectre I Meltodown oraz ponad 10 innych podatnosci, które zyskały takie nazwy jak Foreshadow,Spoiler, PortSmash , Spoiler, Plundervolt, CacheOut, CrossTalk czy Sleep Atack. Okazuje się, że na tym nie koniec. Badacze z dziedziny cyberbezpieczeństwa poinformowali o odkryciu nowej luki Spectre V2.



Obejmuje ona procesory począwszy od Core 4 generacji (Haswell) do najnowszych Core 12 generacji (Alder Lake-S) oraz procesory ARM z architekturą A15, A57, A72, i ARM Neoverse A1, N1 i N2. Luka Spectre V2 polega na ogłupieniu mechanizmu predykcji skoków poprzez załadowanie spreparowanej historii przewidywania skoków, przez co procesor zachowuje się po myśli atakujących umożliwiając wykonywania niepożądanych operacji. Za pomocą luki możliwe jest np. w systemie Linux z poziomu konta zwykłego użytkownika uzyskanie hasła do konta root. Według dotychczasowych informacji, procesory AMD są wolne od tej luki.











