Wtorek 10 maja 2022 Kolejne opóźnienie premiery desktopowych kart Intel ARC

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 20:46 Niekończącej się historii ciąg dalszy. Kiedy w 2. połowie 2017 roku Raja Koduri przeszedł z AMD Radeon Technolgies Group do Intela (a Intel powołał pod jego kierownictwem okazały zespół inżynierów mający opracować chipy graficzne GPU konkurencyjne dla Nvidia i AMD) wydawało się, że wystarczą najwyżej 3 lata, aby na rynku kart graficznych pojawił się trzeci gracz będący konkurencją dla GeForce i Radeonów. Wiele osób z branży liczyło wtedy (w 2017 roku) na debiut kart graficznych Intela właśnie około 2020 roku. Intel jednak kazał czekać wszystkim bardzo długo, aż w końcu w sierpniu 2021 roku oficjanie zapewiedział, że jego długo opracowywane karty graficzne pojawią się wreszcie w 1. kwartale 2022 roku



Ta zapowiedź została przez wiele osób odczytana w różny sposób, ale oznaczała, że wariantem optymistycznym jest debiut kart Intel ARC w styczniu podczas targów CES, a pestymistycznym - najpóźniej w marcu.



Z tych zapowiedzi niestety nie wyszło nic, poza mającą miejsce 30 marca papierową premierą kart Intel ARC dla komputerów przenośnych (będa dostępne dla producentów laptopów najwcześniej w czerwcu). O kartach graficznych Intel ARC w wersjach dla desktopów dowiedzieliśmy się wówczas, że pojawią się początkiem lata, w edycji limitowanej - której znaczenia nie znamy do tej pory. Z nieoficjalnych informacji z kwietnia wynikało, że Intel planuje ich debiut końcem czerwca.



Najnowsze doniesienia niestety wskazują na kolejne opóźnienie tej premiery - według nich karty Intel ARC dla desktopów zaliczą kolejną obsuwę, i pojawią się nie wcześniej niż w połowie lata, gdzie jako połowę lata należy rozumieć przełom lipca i sierpnia. Pozostaje pytanie, czy w tym terminie ta premiera ma jeszcze jakiś sens - w sytuacji gdy flagowe model Intel ARC mają konkurować co najwyżej z GeForce RTX 3070, a dodatkowo końcem września lub w październiku debiutować mogą już pierwsze nowe GeForce RTX serii 4000, lub Radeony RX serii 700.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.