APU Phoenix otrzyma IGP z RDNA 3 o wydajności mobilnego RTX 3060

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:45 Mniej więcej na początku każdego roku kalendarzowego następuje debiut kolejnej generacji laptopowych procesorów AMD ze zintegrowaną grafiką. Początkiem tego roku zadebiutowały procesory Ryzen serii 6000 (nazwa kodowa Rembrandt) wyposażone w rdzenie ZEN 3+ o podwyższonej efektywności energetycznej względem standardowych rdzeni ZEN 3, oraz w zintegrowany układ graficzny z 12 blokami CU i architekturą RDNA 2. Jak już wiemy z oficjalnych planów AMD, początkiem kolejnego, 2023 roku w ofercie pojawią się mobilne procesory Ryzen serii 7000 (nazwa kodowa Phoenix), wytwarzane w litografii 5nm i wyposażone w rdzenie ZEN 4.



Z nowych informacji wynika, że wraz z nimi AMD szykuje kolejny wyraźny skok wydajności zintegrowanej grafiki. Część IGP tych procesorów ma stanowić układ graficzny z architekturą RDNA 3, dysponujący według przecieków od 16 do 24 blokami CU, a jego wydajność ma być zbliżona do oferowanej przez laptopową kartę graficzną GeForce RTX 3060 M.



Jeśli AMD uda się faktyczne wykrzesać tak dużą wydajność zintegrowanej grafiki w swoim nowym APU, może to oznaczać śmierć tańszych dedykowanych kart graficznych dla laptopów.













