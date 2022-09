Poniedziałek 5 września 2022 Intel: premiera kart ARC nie została odwołana

Autor: Zbyszek | źródło: PCGamesHardware | 19:01 Intel pracuje nad swoimi kartami graficznymi już od około 5 lat. Gdy jesienią 2017 roku Intel zdradził plany konkurowania z Nvidią i AMD na rynku kart graficznych dla graczy oraz zatrudnił Raja Koduri (wcześniej szefa działu Radeon Technologies Group w AMD), nikt nie przypuszczał, że na pierwsze modele kart poczekamy tak długo. Przedłużające się oczekiwanie zostało przerwane przez Intela latem 2021 roku, kiedy ogłosił, że jego karty graficzne otrzymają nazwę ARC i zameldują sie na rynku na początku 2022 roku. Z tego jednak nic nie wyszło, a kolejny termin - lato 2022 roku, także nie został dotrzymany - o czym więcej informowaliśmy tutaj i tutaj



W tej kwestii pojawiły się właśnie nowe informacje - Tom Petersen i Rayan Shrout z Intela udzielili wywiadu redaktorom PCGamesHardware. W nim stwierdzili, że karty ARC A770 w wersjach z 8GB pamięci i 16GB pamięci, oraz ARC A750 z 8GB pamięci trafią do sprzedaży "w najbliższym czasie". Maja one konkurować z kartami GeForce RTX 3060 i GeForce RTX 3060 Ti, oraz Radeon RX 6600, 6600XT i 6650 XT od AMD, zajmując półkę cenową do 400 USD.

W przypadku, gdy zadebiutują nowsze karty graficzne od Nvidia i AMD ze średniego segmentu, cena kart ARC A770 i ARC A750 ma zostać odpowiednio dopasowana, ale pozostaną one nadal w sprzedaży.



Uzyskaliśmy też wreszcie wyjaśnienie co oznacza, że karty będą dostępne jako "Limited Edition". Pracownicy Intela zdradzili, że oznacza to po prostu przeciętną dostępność kart w sklepach - Intel po prostu nie zagwarantuje, że po ich premierze wszyscy zainteresowani zakupią je bez najmniejszych problemów. Co więcej w niektórych krajach mają być dostępne lepiej, a w innych słabiej lub w ogóle. Jako przykład kraju gdzie karty ARC będą dostępne dość dobrze podano rynek Niemiecki.



Tom Petersen i Rayan Shrout stwierdzili też, że kart ARC zaskoczą bardzo wysoką wydajnością RayTracingu, natomiast wymagać będą aktywowanej funkcji Resizable-Bar, ponieważ po jej wyłączeniu tracą około 40 procent (!) wydajności.



W wywiadzie zabrakło choćby przybliżonego terminu premiery kart ARC, czy też informacji o wydajności gier DirectX 11 i informacji na temat etapu w jakim obecnie znajduje się ślimaczące się dopracowywanie sterowników.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.