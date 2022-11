Czwartek 10 listopada 2022 Intel Xeon Max i Intel DataCenter GPU Max zapowiedziane

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 19:36 (6) Intel od długiego czasu przygotowywał nowe produkty dla serwerów, w postaci procesorów Xeon kolejnej generacji o nazwie kodowej Sapphire Rapids, oraz układów typu GPU o nazwie kodowej Ponte Veccio. O szczegółach technicznych obydwu informowaliśmy wielokrotnie już wcześniej, na przykład tutaj i tutaj. Teraz dowiedzieliśmy się, że obydwa typu produktów trafią do sprzedaży w 1. kwartale 2023 roku jako procesory serwerowe Intel Xeon Max oraz układy graficzne Intel DataCenter GPU Max. Nowe Xeony Max mają do 56 rdzeni Golden Cove, i występują w wersjach przeznaczonych do współpracy z pamięcią DRAM DDR5, lub w wersjach posiadających zintegrowane 64 GB pamięci HBM2e, która pełni rolę pamięci DRAM.



Według Intela to rozwiązanie zmniejsza pobór energii całej platformy i poprawia jej efektywność energetyczną. Nowe Xeony obsługują magistrale PCI-Express 5.0 i CXL 1.1, oraz nowe instrukcje AMX (Advenced Matrix Extensions), które zapewniają dwukrotny wzrost wykonywania obliczeń w porównaniu do AVX-512. Intel chwali się, że 56-rdzeniowe wersje tych procesorów są w zależności od zastosowania od 20-30 procent, do 4-5 razy bardziej wydajne niż dotychczasowe Xeony, lub procesory EPYC 3. generacji (Milan) od AMD. W przypadku efektywności energetycznej, serwer z procesorem Xeon Max ma uzyskiwać tą samą wydajność jak serwer z procesorem EPYC 3. generacji (Milan) konsumując 37-32 procent energii zużywanej przez serwer z procesorem AMD - ale prawdopodobnie Intel podaje tu jeden z najkorzystniejszych dla siebie scenariuszy testowych



=Intel DataCenter GPU Max, czyli Ponte Veccio, będzie oferowany w trzech wersjach. Seria 1100 w postaci klasycznych kart graficznych z interfejsem PCi-Express x16 i wskaźnikiem TDP 300W. W tym przypadku otrzymujemy Ponte Veccio z 56 jednostkami Xe i 48 GB własnej pamięci HBM2e. Serie 1350 i 1550 występują w formie płytki OAM: seria 1350 ma TDP 450W, aktywne 112 jednostek Xe i zainstalowane 96 GB własnej pamięci HBM2e, a seria 1550 ma TDP 600W, aktywne 128 jednostek Xe i zainstalowane 128 GB własnej pamięci HBM2e.



Intel przekonuje, że DataCenter GPU Max 1550 jest od 30 procent do ponad dwukrotnie bardziej wydajny, niż Nvidia A100. Natomiast w przygotowaniu jest ulepszona wersja Ponte Veccio, czyli Rialto Bridge, która otrzyma 160 rdzeni Xe i będzie mieć TDP 800W.









K O M E N T A R Z E

a a chce... (autor: henrix343 | data: 10/11/22 | godz.: 19:51 )

dobrego cepa od intela i taniego :)



no i dluzszego wsparica... (autor: henrix343 | data: 10/11/22 | godz.: 19:52 )

...



bez white list... (autor: henrix343 | data: 10/11/22 | godz.: 19:52 )

...



otwartego kodu... (autor: henrix343 | data: 10/11/22 | godz.: 19:53 )

...



otwartych standardow... (autor: henrix343 | data: 10/11/22 | godz.: 19:54 )

...





achh ale sie rozmarzylem :)



96c (autor: Conan Barbarian | data: 10/11/22 | godz.: 22:03 )

Natomiast AMD zamiast opowiadać bajki o świetlanej przyszłości pokazało Epyc Genoa, co rynek podsumował na 14+% na akcjach AMD. Intel jest w dupie.



