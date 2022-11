Wtorek 29 listopada 2022 Intel Xeon Sapphire Rapids: premiera w lutym, dostępność w kwietniu

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 14:35 Intel od długiego czasu przygotowuje nowe produkty dla serwerów, w postaci procesorów Xeon kolejnej generacji o nazwie kodowej Sapphire Rapids, oraz układów typu GPU o nazwie kodowej Ponte Veccio. O szczegółach technicznych obydwu informowaliśmy wielokrotnie już wcześniej, na przykład tutaj i tutaj. Początkiem listopada krzemowy gigant poinformował, że obydwa typu produktów zadebiutują w 1. kwartale 2023 roku jako procesory serwerowe Intel Xeon Max oraz układy graficzne Intel DataCenter GPU Max. Nowe Xeony Max będą miec do 56 rdzeni Golden Cove, i będą występować w wersjach przeznaczonych do współpracy z pamięcią DRAM DDR5, lub w wersjach posiadających zintegrowane 64 GB pamięci HBM2e, która pełni rolę pamięci DRAM.



Według najnowszych informacji premiera platformy serwerowej Fishhawk Falls, czyli procesorów Xeon Max oraz pasujących do nich płyt głównych z chipsetem W790 została zaplanowana na 7 tydzień 2023 roku, czyli połowę lutego. Natomiast dostawy serwerów z procesorami Xeon Max rozpoczną się w kwietniu, co oznacza faktyczną dostępność rynkową od 2. kwartału 2023 roku.



Przypomnijmy, że wraz z procesorami Xeon Max zadebiutuje program Intel On Demand, w ramach którego określone funkcje nowych procesorów będzie można dokupić oddzielnie za pomocą odrębnej licencji.



