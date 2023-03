Poniedziałek 20 marca 2023 Raja Koduri odchodzi z Intela

Autor: Zbyszek | źródło: Twitter | 21:20 (4) Prezes i dyrektor generalny (CEO) Intela Pat Gelsinger poinformował, że Raja Koduri nie jest już pracownikiem jego firmy. Powody rozstania nie są obecnie znane - Raja Koduri poinformował tylko o rozpoczęciu nowego etapu w swoim życiu w małej firmie typu startup, a szef Intela ograniczył się natomiast do podziękowania mu za dotychczasowe przywództwo i wizję techniczną, oraz życzył sukcesu w nowej roli, jaką ma być rozwój oprogramowania graficznego i oprogramowania z dziedziny sztucznej Inteligencji. Raja Koduri to wieloletni pracownik ATI, później AMD, gdzie docelowo został szefem działu Radeon Technologies Group, a w czasie tym do sprzedaży trafiły nieudane karty Radeon Vega. W 2017 roku Raja Koduri postanowił zmienić AMD na Intela, gdzie został głównym architektem działu graficznego, a później dyrektorem działu AXG (Accelerated Computing Systems and Graphics).



Raja Koduri kończy swoją przygodę z Intelem po 5 latach i 5 miesiącach pracy, w trakcie których na rynek trafiły niezbyt udane karty graficzne ARC dla graczy, a także opracowany został serwerowy GPU o nazwie Ponte Vecchio.



W styczniu Intel podzielił dział AXG na oddzielne części, a Raja Koduri stracił stanowisko dyrektorskie i został starszym inżynierem. Później na początku marca nowi kierownicy części serwerowej dotychczasowego działu AXG zdecydowali o skasowaniu części projektów, nad jakim pracował wcześniej Raja Koduri.











to jest mój idol! Wyru#ał AMD, to samo poczynił z Intelem ... i jescze mu dziękuję powiedzieli :)

Ma facet głowę do nicnierobienia!

Zazdro ...



gościu ma za duże ambicje że nawet największe korpo temu nie sprosta:)



Podszkoli się w startupiei Apple kupi go jako bonus



Raja odchodzi, GPu będzie pogrzebane w Intelu - coś jak i740



