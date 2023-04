Piątek 14 kwietnia 2023 Intel znów chwali się poprawą wydajności kart ARC w sterownikach

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 23:46 Intel poinfomował o kolejnej poprawie wydajności swoich kart graficznych ARC wraz z wydaniem kolejnej wersji sterowników. Nowe sterowniki ARC 101.4311 mają poprawiać wydajność kart o kolejne kilka procent w wielu tytułach gier przy włączonej obsłudze RayTracingu, a także znacząco o ponad 50 procent zwiększać liczbę klatek generowanych w grze Dead Space 2023. Przy okazji Intel kolejny raz przekonuje, że ARC A750 jest znacznie lepszym wyborem niż GeForce RTX 3060, szczególnie pod względem ceny do wydajności. Karta Intela kosztuje 249 USD i ma zapewniać o 40 -70 procent lepszy stosunek ceny do wydajności niż kosztujący około 350 dolarów GeForce RTX 3060.



Przypomnijmy, że wcześniej w marcu wraz ze sterownikami numer 10.4146 Intel pochwalił się rozwiązaniem problemu wysokiego poboru energii w trybie Idle i podczas wyświetlania pulpitu Windows, w sytuacji gdy karta obsługuje co najmniej dwa podłączone monitory.



A jeszcze wcześniej w lutym Intel poinformował, że dzięki optymalizacji sterowników wydajność kart ARC A750 i A770 jest już o około 10 procent wyższa w trybach DX12 i DX11, i około 50 procent wyższa w trybie DX9, w porównaniu do sterowników 101.3490 z dnia premiery. Więcej o tym pisaliśmy tutaj.







