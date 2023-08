Wtorek 1 sierpnia 2023 Przychody Nvidia w 2027 roku mają sięgąć 300 mld USD

Autor: Zbyszek | źródło: Bussines Insider | 14:35 Analitycy z japońskiego banku Mizuho mają dużo dobrych wiadomości dla Nvidia. Według nich, firma Jensena Huanga będzie generować coraz wyższe przychody, a ich wysokość za cztery lata, w 2027 roku osiągnie wręcz niewiarygodny poziom. Tylko ze sprzedaży chipów do zastosowań związanych z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją, przychody Nvidia w 2027 roku mają wynieść około 300 miliardów - ponad 10-krotnie więcej, niż Nvidia zdoła wygenerować z tego tytułu w 2023 roku (według szacunków będzie to od 25 do 30 mld dolarów). Według analityków Nvidia będzie w tym czasie odpowiadać za 75 procent całego rynku procesorów obliczeniowych dla sztucznej inteligencji.



Na tem moment prognoza wygląda trochę szokująco. Warto dodać, że do tej pory w najlepszych dla siebie kwartałach Nvidia generowała przychody w wysokości około 8 miliardów dolarów, a w dwóch ostatnich latach rozliczeniowych (luty 2021-styczeń 2022, luty 2022-styczeń 2023) jej przychody wyniosły odpowiednio 26,91 mld USD i 26,97 mld USD.



Jednak już w tym roku przychody Nvidia mają zbliżyć się lub nawet przekroczyć poziom 40 mld USD, za sprawą bardzo dużego zainteresowania akceleratorami serii A100 (Ampere) i H100 (Hopper). Jak informowaliśmy wcześniej, zainteresowanie nimi jest tak duże, że już w maju zamówiono wszystkie egzemplarze jakie mogą byc wyprodukowane i dostarczone w tym roku, wobec czego Nvidia zwiększyła ceny dla nowych zamówień o 40 procent.



