Procesory Intel Meteor Lake zadebiutują 14 grudnia, nie będzie wersji LGA

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 19:58 (1) Intel podał datę debiutu swoich najnowszych procesorów Meteor Lake, czyli Core 14. generacji dla komputerów przenośnych. Nowe procesory zadebiutują dokładnie 14 grudnia tego roku, w tym samym dniu co Xeon Scalable 5. generacji. Przypomnijmy że Meteor Lake wykorzystają litografię Intel 4 oraz TSMC 5nm, będą mieć 6 wydajnych rdzeni i 8 efektywnych rdzeni o nowej architekturze, zintegrowany układ graficzny z architekturą Xe znaną z kart ARC, czy też budowę modułową, tj, będą składać się z kilku połączonych ze sobą układów scalonych. Więcej o ich budowie pisaliśmy tutaj. Dla komputerów przenośnych meteor Lake oferowane będą pod nowym nazewnictwem Core Ultra.



Wiadomo, że Intel planuje debiut co najmniej czterech procesorów z serii Meteor Lake. Będą to Core Ultra 9 185H, Core Ultra 7 165H i Core Ultra 7 155H, oraz Core Ultra 5 125H. Pierwsze trzy procesory otrzymają 6 wydajnych rdzeni i 8 efektywnych rdzeni, i ma je różnić tylko częstotliwość taktowania.



W przypadku wydajnych rdzeni, flagowy Core Ultra 9 185H ma mieć taktowanie turbo jednowątkowe wynoszące 5,1 GHz, i taktowanie turbo wielowątkowe 4,5 GHz. W Core Ultra 7 165H taktowanie turbo jednowątkowe to 5,0 GHz a wielowątkowe 4,4 GHz. Wydajne rdzenie procesora Core Ultra 7 155H będą mogły przyspieszać do 4,8 GHz przy obciążeniu jednym wątkiem, i do 4,3 GHz przy obciążeniu wielowątkowym. Cała trójka procesorów ma mieć identyczne taktowania rdzeni efektywnych - 2,8 GHz bazowo i do 3,8 GHz z Turbo.



Mniej rdzeni posiadał będzie procesor Core Ultra 5 125H - otrzyma on 4 wydajne rdzenie i 8 efektywnych rdzeni, a konkretne częstotliwości taktowania nie są jeszcze znane.





Zapowiedziano też, że 2024 roku pojawią się procesory Meteor Lake w wersjach dla komputerów stacjonarnych, ale uwaga - nie będą to procesory typu LGA przeznaczone do montażu w podstawce LGA 1700 lub LGA 1851, a tylko procesory typu BGA przeznaczone dla komputerów typu Mini PC i SFF.



Szkoda, że nie będzie LGA (autor: Logan | data: 27/09/23 | godz.: 20:56 )

Z drugiej strony całkiem ich rozumiem, AMD nie wydało nic nowego to po co konkurować z ze samym sobą (13 Gen) ? Pewnie płyty z chipsetem Z890 też nie gotowe. Obsuwa jak zwykle :(



