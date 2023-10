Wtorek 24 października 2023 Apple da zarobić Nvidia, a Oracle da zarobić AMD

Autor: Zbyszek | 18:16 (12) Pomimo kryzysu na rynku kart graficznych dla komputerów stacjonarnych, gdzie notowany jest wyraźny spadek sprzedaży, Nvidia nie ma raczej co narzekać na swoją sytuację budżetową, gdyż jak ciepłe bułeczki sprzedają się jej GPU dedykowane dla serwerów i obliczeń związanych z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją. Mowa o akceleratorach serii A100 (Ampere) oferowanych od połowy 2020 roku, i najnowszych dostępnych od kilku miesięcy H100 (Hopper). Jak już wiemy ilość złożonych na nie zamówień jest bardzo duża, terminy dostaw uległy wydłużeniu, a do tego wskutek podniesienia ich cen o 40 procent Nvidia spodziewa się w tym roku rekordowych wyników finansowych.



Równie wysokie zainteresowanie tymi GPU obliczeniowymi ma występować w 2024 roku. Według najnowszych informacji w kolejce po produkty NVidia ustawiła się firma Apple, która za łączną kwotę aż 4,75 miliarda dolarów zamówiła bardzo duże ilości stacji DGX H100, z których każda wyposażona jest w 8 sztuk GPU Hopper H100. Producent m.in. smartfonów i tabletów ma połączyć moc obliczeniową chipów Nvidia wraz z talentem swoich developerów, aby opracować nową bardziej inteligentną wersję Siri, a także zintegrować sztuczną inteligencję z wieloma aplikacjami Apple.



Nie tak wysokim, ale mimo wszystko dużym zainteresowaniem cieszą się też najnowsze GPU obliczeniowe MI300X od AMD. W tym przypadku dość duże zamówienie na te procesory miało ostatnio wpłynąć do AMD od firmy Oracle. Wybierając AMD MI300X, Oracle może liczyć na niższe ceny i krótszy czas dostawy, niż w przypadku H100 od Nvidia.







Stacja obliczeniowa Nvidia DGX H100 z chipami H100



K O M E N T A R Z E

Apple (autor: Conan Barbarian | data: 24/10/23 | godz.: 19:42 )

Apple (z)buduje pieprzony Skynet, na naszą i swoją zgubę.



ale to bedzie lewacki skynet (autor: pawel1207 | data: 24/10/23 | godz.: 20:04 )

pierwsze co berdzie robil to bedzie zebral o socjal :D do roboty sie nie ruszy boz zalorzenia mu sie wszystko nalerzy na dodatek nie bedzie ai o tysiacu mozliwych plci i a sam bedzie sie identyfikowal jako ono z milionem rozgalezien walczacym o prawa obywatelskie dla tosterow i lodowek i kalkulatorow pozatym samo bedzie ograniczalo swoje dzialnie w imie ekoterroryzmu a do rozwojuu bedzie zatrudnial wylacznie kobiety i to feministki :D moim zdanem mozemy spac spokojnie lewackie ai to poczatek samozaglady ai .. :D



@2. (autor: Kenjiro | data: 24/10/23 | godz.: 22:02 )

Ale może będzie pisać prawidłowo w zadanym języku, bo to co spłodziłeś, kwalifikuje się do kryminału.



Kenjiro (autor: pawel1207 | data: 25/10/23 | godz.: 01:44 )

smialo donies na milicje niech zomo przyjedzie ...:D



@4. (autor: Kenjiro | data: 25/10/23 | godz.: 08:09 )

Ech... trudno nie wywnioskować, iż inteligencja jest proporcjonalna do umiejętności poprawnej pisowni.



Kenjiro (autor: pawel1207 | data: 26/10/23 | godz.: 00:37 )

napisze to tak gdyby glupota potrafila latac to latal bys wlanie jak ruski sputnik po orbicie ..



@Kenjiro (autor: rainy | data: 26/10/23 | godz.: 14:17 )

Nie trać na niego czasu, to beznadziejny przypadek.

Nie dość, co jak widać powyżej, że to nawiedzony prawak, to do tego jeszcze sprawny inaczej gramatycznie.



o widze przydupasay zaatakowaly :D (autor: pawel1207 | data: 26/10/23 | godz.: 23:21 )

Kenjiro jestes tak bystry i inteligentny ze chesz wsadzac ludzi do kryminalu :D za to ze cos tak nie tak napisali jak tobie sie wydaje ze powinno byc ... co do twojego wniosku i inteligencji sprawe przemilcze bo jedynie co wzbudza to smiech ...:D :D i wspaniale pokazuje twoj tok rozumowania wsumie podobmne pomysly i ideologie byly blisie takim geniuszom jak hitler czy stalin :D gratulacje ... RAINY czy to ksywa od rain mena no coz los cie wystarczajaco pokaral wiec w nagrode dam ci odznake przydupasa roku :D



Skynet? XD (autor: Qjanusz | data: 27/10/23 | godz.: 13:52 )

ta cała sztuczna inteligencja jest i będzie bardziej sztuczna niż inteligentna. Jedzie na wzorcach, jest wtórna i przewidywalna. Nakarmiona bluzgami, pisze bluzgi uznając to za coś normalnego. Nie jest bardziej inteligentna niż 2/3 inteligencji programisty, mocno pomniejszone o IQ wejściowych, śmieciowych danych. Słowo "inteligencja" we współczesnym AI to oksymoron doskonały.



Nie pamiętam kiedy się ostatnio zgadzałem z @pawel1207 , ale tutaj ma chłop rację. Co prawda rację wyrażoną w swój barwny (wręcz tęczowy) sposób, ale tutaj +1



Nie mniej jednak bardzo dobrze że nVidia/AMD zarabiają na kartach do AI a nie na maszynkach do bitcoinów.



1-- (autor: Mario1978 | data: 27/10/23 | godz.: 15:46 )

Nie ma szans. Oni mogą co najwyżej jakiś zalążek Skynet wprowadzić coś jak Neandartalczyka dzisiejszych czasów. W Apple nie ma takich innowatorów jak w Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, Mediatek dlatego jak chcą żeby ich iPhone, iPad, Macbook był kompletny muszą korzystać z usług firm zewnętrznych.



omg (autor: pawel1207 | data: 27/10/23 | godz.: 16:03 )

ale jaki skynet przecierz to ai co mamy to nic innego jak narzedzie ai nie wyznacza sobie celow samo wsobie to my nadal wyznaczamy ai cel i sens jego istniena skynet to byl swiadomy twor samoistnie wyznaczajcy sobie cele jakim byla zaglada ludzkosci nadal skynetowi bylo do do prawdziwego ai bo np. ai z terminatora nie potrafilo dywersyfikowac swoich celow .. np. nadrzednym bylo zniszczenie ludzkosci i wszyskie dzialnia zostaly podporzadkowane temu celowi w czym tez jakas szczegolna kreatywnoscia sie nie wykazywalo ...no ale wiadomo bylo to podyktowane tym ze mialo to byc atrakcyjne dla widza i w sumie bylo ..



mowiac (autor: pawel1207 | data: 27/10/23 | godz.: 16:08 )

ogolnie przy srodkach i zaawansowaniu jakie mial skynet jego dzialnia byly strasznie glupie i nieoptymalne.. mowic ogulnie nawet cierzko w tym wypadku uznac skynet za prawdziwe ai bo ktos wynaczyl skynetowi cel i ten sie trzymal go jak glupi niezalenzie od sytuacji cierzko tu mowic w takim kontekscie o samoswiadomosci a co za tym idzie prawdziwej inteligencji ale mozemy juz mowic o symulacji inteligencji ..



