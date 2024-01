Środa 3 stycznia 2024 AMD planuje cztery nowe procesory Ryzen 5000 dla podstawki AM4

Autor: Zbyszek | 21:31 Z nowych informacji dostępnych w sieci wynika, że AMD planuje premierę jeszcze czterech nowych procesorów dla platformy AM4. Będą to 8-rdzeniowy Ryzen 7 5700X 3D i 6-rdzeniowy Ryzen 5 5500X 3D, obydwa wyposażone w dodatkową pamięć podręczną 3D V-Cache, zapewniającą w sumie 96 MB pamięci L3. Pierwszy z wymienionych procesorów będzie wolniejszą wersja modelu Ryzen 7 5800X 3D - otrzyma taktowanie bazowe 3,0 GHz i Turbo 4,1 GHz, natomiast Ryzen 5 5500X 3D ma mieć taktowanie bazowe 3,0 GHz i Turbo 4,0 GHz i będzie wolniejszą wersją obecnie oferowanego procesora Ryzen 5 5600X 3D. Poza tym pojawić mają się dwa nowe procesory ze zintegrowanym układem graficznym.



Będą to Ryzen 5 5600GT i Ryzen 5 5500GT, będące bardziej wydajnymi wersjami obecnych procesorów Ryzen 5 5600G i Ryzen 5 5500G. W obu nowych modelach taktowanie Turbo dla rdzeni CPU zostanie zwiększone o 200 MHz - w procesorze Ryzen 5 5600GT rdzenie będą mogły przyspieszać do 4,6 GHz, a w modelu Ryzen 5 5500GT do 4,4 GHz (w obecnych procesorach Ryzen 5 5600G i Ryzen 5 5500G jest to odpowiednio 4,4 GHz i 4,2 GHz).



Cała czwórka będzie oczywiście oparta o architekturę ZEN 3, i kompatybilna z pamięciami DDR4. Będą to prawdopodobnie pożegnalne (tj. ostatnie) procesory dla podstawki AM4.



