Wtorek 4 czerwca 2024 Szef ARM - za pięć lat połowa komputerów z Windows będzie mieć procesory ARM

Autor: Zbyszek | źródło: Reuters | 21:40 Brytyjska firma Arm Ltd. funkcjonuje w oparciu o tworzenie projektów rdzeni CPU/GPU opartych na własnej architekturze ARM, i następnie licencjonowaniu tych rdzeni innym producentom układów scalonych, którzy mogą je integrować z innymi elementami, w celu stworzenia w pełni funkcjonalnych procesorów typu system-on-a-chip (SOC), czyli zawierających wszystkie pozostałe komponenty jak GPU, kontroler pamięci DDR i magistrali PCI-Express. Co więcej zainteresowani producenci nie muszą korzystać z projektów Arm Ltd. -mogą wykupić licencję na samą architekturę ARM, a następnie zaprojektować od zera własne rdzenie na niej bazujące.



Z rdzeni opartych na architekturze ARM od kilkunastu lat korzystają procesory dla smartfonów, a w ostatnich kilku latach pojawiły się też pierwsze procesory z architekturą ARM dla komputerów osobistych (np. Apple z serii M), lub procesory serwerowe (np. AWS Graviton).



I chociaż obecnie, w przypadku komputerów osobistych innych niż Apple udział procesorów ARM jest bliski zeru, a w procesorach serwerowych wyniósł w 2023 roku 8 procent, to swojego optymizmu do poprawy tej sytuacji nie kryje Rene Haas, prezes (CEO) firmy Arm Ltd.



W rozmowie z serwisem Reuters stwierdził on, iż mocno wieży w to, że już za pięć lat połowa nowych sprzedawanych komputerów osobistych z systemem Microsoft Windows będzie zawierać procesor oparty na architekturze ARM, a nie na architekturze x86.



Dodał też, że popularyzacja procesorów ARM w komputerach osobistych będzie powodowana przez funkcje CoPilot i promowanie idei komputerów "AI PC". Jego zdaniem procesory oparte o architekturę ARM zaoferują znacznie więcej w tej dziedzinie, i zaczną wypierać procesory z architekturą x86 z rynku komputerów osobistych.





Naszym zdaniem - procesory ARM niewątpliwie pojawią się w części komputerów przenośnych, ale optymizm pana Rene Haas o pokonaniu procesorów z architekturą x86 na całym rynku (laptop + desktop) w ciągu kilku lat jest znacznie przesadzony.



Możliwości obecnej tzw. sztucznej inteligencji czy też funkcji CoPilot ograniczają się do generowania grafik lub utworów muzycznych, a w przypadku interakcji z tekstem pisanym - przedstawiania często błędnych informacji lub wypracowań. Tzw. "AI" jest obecnie przereklamowanym tworem, podchwyconym przez marketingowców i mającym za zadanie poprawić sprzedaż nowych komputerów i laptopów po zapaści zanotowanej od 2022 roku po zakończeniu boomu na nowe komputery jaki miał miejsce nieco wcześniej w trakcie pandemii COVID.



Po dwóch-trzech latach, magia i przyciąganie hasła "AI PC" zostanie wyczerpana, jednostki NPU (Neural Processing Unit) staną się częścią każdych procesorów, zarówno x86 i ARM, za to nadal procesory typu x86 zapewniać będą znacznie większą zgodność z oprogramowaniem dotychczas używanym w komputerach osobistych.





Warto wspomnieć, że prezes Intela wypowiedział się już jakiś czas temu, że jeśli konkurencja ze strony procesorów ARM będzie coraz bardziej napierać na procesory x86, to Intel też będzie mógł produkować procesory z architekturą ARM. Mówi się też o możliwości uwolnienia przez Intela licencji na architekturę x86 i dania możliwości projektowania i produkowania procesorów z tą architekturą innym zainteresowanym firmom.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.