Litografia Intel 18A ma poważne problemy z jakością

Autor: Zbyszek | źródło: Reuters | 16:34 W 2021 roku były już szef Intela, Pat Gelsinger zapowiedział przyspieszenie opracowania kolejnych procesów litograficznych. Ogłoszono wówczas litografię "Intel 4" (dawniej 7nm) i jej usprawnioną wersję o nazwie "Intel 3" oraz dwie całkowicie nowe litografie - Intel 20A i Intel 18A, wykorzystujące innowacyjne tranzystory RibbonFET z bramką otaczającą tranzystor. Obie miały być gotowe w 2024 roku, ale już wiemy że tak się nie stanie. We wrześniu w sieci pojawiły się nieoficjalne informacje o tym, że Broadcom był zainteresowany produkcją chipów w litografii 18A, ale negatywnie ocenił jej parametry. Teraz więcej informacji na ten temat podaje Reuters na bazie informacji od koreańskich dziennikarzy.



Twierdzą oni, że dotarli do bardziej szczegółowych materiałów na temat obecnego stanu litografii 18A, według których obecnie jest ona jeszcze na dość wczesnym etapie zaawansowania, i cierpi na problemy z jakością wytwarzanych chipów. Uzysk przy produkcji układów scalonych w tej technologii ma wynosić obecnie zaledwie około 10 procent - średnio tylko 1 na 10 wyprodukowanych chipów jest sprawnych, co czyni produkcję układów scalonych w tej litografii nieopłacalną ekonomicznie. Innymi słowy litografia Intel 18A jest obecnie niedojrzała w podobnym stopniu, jak litografia 10nm ("Intel 7") w 2017 roku.





W tej sytuacji zupełnie nie dziwi ogłoszone przez Intela w październiku porzucenie rozwoju litografii 20A, w celu skupienia się bezpośrednio na jej ulepszonej wersji, czyli 18A - najwidoczniej zdecydowano o rzuceniu wszystkich rąk na pokład, aby spróbować dopracować przynajmniej jedną z tych dwóch bliźniaczych litografii.



Koreańscy dziennikarze twierdzą dalej, że niedopracowanie i niski uzysk litografii 18A stanowią poważne problemy dla Intela - to nie tylko brak zamówień usług w Intel Foundry Services, ale też możliwe opóźnienia premier przyszłych procesorów (np. Pahtner Lake, następca Arrow Lake) i oddanie coraz większej części rynku konkurencji. Dla przykładu Intel planował w 2025 roku debiut kolejnej generacji procesorów Xeon o nazwie kodowej Clearwater Forest wytwarzanych w litografii 18A i mających bardzo dużą liczbę rdzeni Skymont. Teraz Intel musi albo opóźnić premierę tych procesorów i czekać na poprawę litografii 18A, albo ponieść dodatkowe koszty przeprojektowania układów scalonych do procesu 3nm TSMC. Podobna sytuacja miała już miejsce w przypadku procesorów Arrow Lake - ich układ krzemowy z rdzeniami Lion Cove i Skymont przeprojektowano z litografii 20A do 3nm TSMC.





Informacje podane przez koreańskich dziennikarzy rzucają też nowe światło na nagłe rozstanie Intela z Patem Gelsingerem. Najwidoczniej rozjazd pomiędzy planami, a ich realizacją był już zbyt duży, aby zarząd firmy mógł dalej tolerować taką sytuację. Przypomnijmy, że jeszcze w grudniu 2023 roku były szef Intela twierdził, że litografia 18A będzie lepsza niż litografia 2nm TSMC, a teraz nie wykluczone, że Intel zamiast niej będzie musiał korzystać z litografii 3nm TSMC.



Wobec problemów z procesem Intel 18A ciekawie wyglą też kwestia zapowiadanej na 2027 rok gotowości litografi następnej generacji, czyli Intel 14A









