GlobalFoundries kupuje grunt pod rozbudowę FAB 8 w USA

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:07 Firma GlobalFoundries, jeden z trzech największych na rynku producentów układów scalonych na zamówienie, w 2 połowie 2018 roku poinformowała o porzuceniu dalszego rozwoju 7nm litografii oraz wycofaniu się z wyścigu technicznego z TSMC i Intelem. Powodem tego miałby być zbyt wysokie koszty opracowania kolejnych prcesów litograficznych. Wkróte potem właściciele GlobalFoundries, czyli arabscy inwestorzy poinformowali, że czekają na oferty zakupu GlobalFoundries, jak również poszczególnych fabryk lub technologii tego producenta.



W ten sposób sprzedana została fabryka Fab 10 położona w East Fishkill, w stanie Nowy Jork, która wcześniej została zakupiona przez GlobalFoundries w 2015 roku od IBMa. Sprzedno też część patentów oraz zakład Fab 3E mieszczący się w Singapurze, produkujący mikroukłady elektromechaniczne (MEMS) i procesory sygnałowe na 200mm Waflach.



Tymczasem najnowsze posunięcie GlobalFoundries jest zgoła odmienne - firma poinformowała o zakupie gruntu, znajdującego się pomiędzy jej najnowocześniejszą fabryką FAB 8, a drogą Hermes Road. Grunt ma powierzchnię 66 akrów (około 27 hektarów) i podobnie jak Fab 8 mieści się na terenie parku technicznego Luther Forest Technology Campus.



Być może oznacza to, że plany całkowitego porzucenia działalności przez GlobalFoundries nie dojdą do skutku, a producent będzie obecny na rynku obierając troche inną, bardziej ekonomiczną strategię działności, niż do 2018 roku,







