Prestiżowa nagroda IEEE dla AMD za architekturę chipletową

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 23:47 Ceniona na świecie organizacja IEEE, czyli Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników, przyznał właśnie firmie AMD nagrodę w uznaniu zasług za opracowanie, rozwój i wdrożenie architektury chipletowej do procesorów. Organizacja IEEE, będąca podmiotem typu non-profit, od lat zajmuje się aktywnym uczestnictwem w postępie nauki i techniki, w tym rozwojem i standaryzacją różnych technologii takich jak np. Bluetooth, WiFi, Ethernet i wiele wiele innych. Także od wielu lat IEEE docenia osiągnięcia innych, przyznając specjalne nagrody, które promują naukowców, wynalazców lub firmy za ich nowatorskie rozwiązania, które odcisnęły swoje trwałe piętno na dalszym rozwoju technologii. Co roku IEEE wybiera niewielką liczbę podmiotów uhonorowanych tymi nagrodami.



Obecnie jest to drugi raz, gdy AMD otrzymało tą prestiżową nagrodę od IEEE - poprzednio, w 2005 roku przyznano ją za rozwój i wprowadzenie mikroprocesorów z rozszerzeniami 64-bitowymi (x86-64).



Teraz organizacja IEEE postanowiła przyznać AMD nagrodę za opracowanie i wdrożenie architektury chipletowej do procesorów. Chiplety to nowa ścieżka w projektowaniu procesorów, która umożliwiła rozdzielenie składowych tradycyjnego monolitycznego układu scalonego na kilka mniejszych układów scalonych wzajemnie połączonych ze sobą.



Ta rewolucja pozwoliła AMD znacznie skrócić czas opracowania wydajnych i efektywnych energetycznie oraz kosztowo rozwiązań obliczeniowych. Pozwoliła ona także sprostać coraz trudniejszym wyzwaniom związanym z produkcją dużych układów scalonych w nowoczesnych procesach litograficznych przy zachowaniu wysokiego uzysku - rozbicie dużego monolitycznego układu scalonego na wiele mniejszych układów scalonych okazało się być w tym zakresie znaczącą optymalizacją.



Obecnie inni producenci układów scalonych (np. Intel) zaczęli podążać ścieżką obraną przez AMD blisko dekadę temu (pierwsze procesory chipletowe AMD pojawiły się w 2017 roku, i były opracowywane co najmniej od 2014 roku). Organizacja IEEE, przyznając swoją nagrodę doceniła fakt, jak bardzo technologia chipletowa opracowana i wypromowana przez AMD wpływa na dalszy rozwój technologii.





