Intel rezygnuje z dalszej produkcji GPU Ponte Vecchio

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 21:42 W 2017 roku do Intela trafił Raja Koduri - wcześniej będący dyrektorem działu AMD o nazwie Radeon Technologies Group, a pod jego przywództwem powstała nieudana seria kart graficznych Radeon Vega. Po przejściu do Intela Raja został głównym architektem i dyrektorem nowego działu AXG (Accelerated Computing Systems and Graphics), oraz otrzymał zadanie opracowania GPU dla graczy i dla serwerów, dzięki którym Intel będzie w stanie nawiązać na tych rynkach konkurencję z Nvidią i AMD. Dalszy bieg tej historii już znamy - Raja Koduri zakończył swoją przygodę z Intelem w marcu 2023 roku po 5,5 roku pracy.



W okresie tym na rynek trafiły opóźnione o prawie 2 lata i niezbyt udane karty graficzne ARC dla graczy, a także opracowany został serwerowy GPU o nazwie Ponte Vecchio.



To zwłaszcza serwerowy Ponte Vecchio był oczkiem w głowie Raja Koduri, który wielokrotnie w mediach społecznościowych chwalił się zdjęciami z trzymanymi w ręku próbkami inżynierskimi GPU Ponte Vecchio.





Ostatecznie Ponte Vecchio trafił do oferty Intela w 2023 roku, pod nazwą Intel DataCenter GPU Max 1550, reklamowany jako do dwukrotnie bardziej wydajny niż GPU Nvidia A100 (z 2020 roku). Problem w tym, że serwerowy GPU Intela nie cieszył się zainteresowaniem producentów, a jego sprzedaż była raczej symboliczna. Wówczas na rynku dostępne były już bardziej wydajne oraz tańsze w produkcji Nvidia H100 i AMD Mi300x.



W efekcie jeszcze w ubiegłym roku podjęto decyzję o anulowaniu dalszych prac nad Rialto Bridge, czyli ulepszonej wersji Ponte Vecchio.



Teraz Intel podjął kolejną trudną decyzję - w efekcie prawie zerowego zainteresowania, produkcja GPU Ponte Vecchio została całkowicie wygaszona. Biorąc pod uwagę wysoki koszt opracowania tego skomplikowanego GPU z pewnością była to gorzka decyzja. Obecnie Intel ma skupiać się na pracach nad nowym GPU dla serwerów o nazwie Falcon Shores, którego premiera jest spodziewana w 2026 roku,





